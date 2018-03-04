» النيابة: سوء معاملة المساجين بالعقرب والمزرعة كاذبة

04 مارس 2018 - 02:31 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011.

واستعرضت المحكمة، في مستهل الجلسة، مضمون تقرير تحقيق نيابة المعادى الجزئية، المؤرخ بتاريخ 27 فبراير 2018، المُحرر بمعرفة وكيل نيابة المعادى الجزئية، أثبت به أنه تم تكليف أحد وكلاء النيابة للانتقال لتنفيذ القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة للانتقال إلى محبس المتهمين، والتأكد من معاملة المتهمين وفقا للائحة السجون، وأثبت به أنه انتقل يوم 27 فبراير إلى سجن شديد الحراسة، وتقابل مع مأمور سجن شديد الحراسة، ورئيس مباحث سجن رئيس مباحث السجن، وتبين أن 20 مسجونًا محبوسين لديهم وهم عصام العريان، وعلى نوفل، والسيد شهاب الدين، وأحمد أبو مشهور، وإبراهيم أبو عوف، وأحمد عبد الوهاب، وسعد عصمت، ومحمد البلتاجى، وحازم فاروق، ورجب متولى، عبد المنعم أمين، أحمد محمد محمود، حمدى حسن على، صبحى صالح، صفوت حجازى، أحمد العجيزى، كمال شمس الدين، مصطفى الغنيمى، أيمن حجازى، محمد إبراهيم، وقد تبين أن جميع المساجين محبوسين فى الغرف الخاصة بهم عدا المتهم صبحى صالح لترحيله يوم 27 فبراير لحضور جلسة جنايات الإسكندرية وأنه جارى إعادته إلى السجن.

وأثبت بالمحضر أنه بعد المرور على عنابر المساجين، تأكد حسن معاملة المساجين، وانه لم يتبن اى مخالفات أو إهدار لحقوق المساجين، وكما أثبت بالمحضر مقابلته مع 4 من أطباء السجن وقام بسؤالهم عن سبل توفير الرعاية الصحية للمسجونين، وقرروا لوكيل النائب العام انه يتم تقديم كافة الرعاية الصحية للمساجين، وقدموا له 12 تقرير طبيا للحالة الصحية.

وانتقل ممثل النيابة إلى سجن المزرعة وتقابل مع مأمور السجن ورئيس مباحث السجن حيث أفاد بوجود 6 مساجين محبوسين لديه وهم محمد مرسى العياط، ومحمد بديع، ومحمد الكتاتنى، ومحمود أحمد أبو زيد، ومحسن راضى، ومحى حامد السيد، وقدم لهم مأمور السجن كشف بأسماء المسجونين، وكشف بالحالة الصحية لما اتخذ معهم من إجراءات طبية.