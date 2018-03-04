شاهد بـ"اقتحام السجون" يكشف مفاجآت عن الأنفاق

04 مارس 2018 - 02:35 م

تستمع محكمة جنايات القاهرة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية والتي تعقد بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أقوال الشاهد اللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، إبان الأحداث.

وأوضح أن الإنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية ، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية المتواجدين برفح.

وأضاف أنه كان مسئولًا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التى حاولت التسلل عبر الأنفاق ومعبر رفح ، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود ، ورجال المخابرات الحربية، مشيرًا إلى أن الأنفاق التى كانت منشأة على الحدود المصرية الفلسطينية كانت توصل لمزارع ، وعمارات داخل فلسطين.



