  • الأحد 04 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
ننشر تفاصيل الجزء الأول من محاكمة "اقتحام السجون"

شاهد بـ"اقتحام السجون" يكشف مفاجآت عن الأنفاق

بن سلمان

"بن سلمان" في الكاتدرائية للقاء البابا

سامح عاشور

"عاشور": "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"

السجن

المؤبد لـ"متهمين" والسجن 15 عامًا لآخرين

صورة الخبر الأصلي

أول تعليق من "شعراوي" على تأهل مصر لكأس العالم

نجاد البرعى: لماذا نجحت تونس فيما فشلنا فيه ؟

المعاهدات عملية سياسية يمكن أن تسقط في ظروف معينة

محمد صلاح

"صلاح" يحصد أفضل لاعب إفريقي محترف في أوروبا

أحمد موسي

"قطع رقبة أي شخص يخرج عن النص"

موسي مصطفي موسي

بالفيديو.. موسى لـ"السيسي": "إحنا مش أعداء"

شوري الجماعة الإسلامية

رد الجماعة الإسلامية علي عبد الماجد

شاهد بـ"اقتحام السجون" يكشف مفاجآت عن الأنفاق

قضايا وحوادث

ننشر تفاصيل الجزء الأول من محاكمة "اقتحام السجون"
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

يكشف تفاصيل مرعبة عن اقتحام السجون بـ25 يناير

#

الخبير بـ"كمين الخصوص": المتهمون ليس لهم ميول سياسية

#

اليوم.. استكمال محاكمة مرسي وآخرين في"اقتحام السجون"

#

لواء داخلية يروي تفاصيل اقتحام قسم الشيخ زويد

اقتحام

السجون

جنايات القاهرة

الرئيس المعزول

الحدود الشرقية

تستمع محكمة جنايات القاهرة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية والتي تعقد بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أقوال الشاهد اللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، إبان الأحداث.

وأوضح أن الإنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية ، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية المتواجدين برفح.

وأضاف أنه كان مسئولًا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التى حاولت التسلل عبر الأنفاق ومعبر رفح ، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود ، ورجال المخابرات الحربية، مشيرًا إلى أن الأنفاق التى كانت منشأة على الحدود المصرية الفلسطينية كانت توصل لمزارع ، وعمارات داخل فلسطين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بين العاصمة القديمة والعاصمة الجديدة

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال«النني» وبرايتون
» «مالية الزمالك» ترفض صرف مقدم تعاقد "حامد"
» النيابة: سوء معاملة المساجين بالعقرب والمزرعة كاذبة
» شاهد.. تصرف غريب من امرأة تجاه عشيقة زوجها
» انشغلوا بشجاعة "فلاح ماكرون"..وتركوا هذا الأمر
» بالفيديو.. "شاب": احموني من عمي
» وفاة قائد فيورنتينا "أستوري" في غرفته بمعسكر الفريق
» بالفيديو.. طفلة صغيرة تنقذ والدتها من الموت
» علاقة شيخ الأزهر الأسبق بزواج شقيقة الملك فاروق
» الذهب يرتفع 3 جنيهات في تعاملات اليوم
» 7 إبريل الحكم على متهم بـ"خلية الصواريخ"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

نعم - 19 %
لا - 69 %
لا أهتم - 12 %
اجمالى المصوتين:2329

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية