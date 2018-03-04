» «مالية الزمالك» ترفض صرف مقدم تعاقد "حامد"

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الزمالكـ مرتضى منصور

لجنة مالية

اسماعيل الفار

رفضت اللجنة المشرفة على خزينة نادي الزمالك برئاسة اللواء إسماعيل الفار، صرف مقدم تعاقد النادي مع نجم خط وسط النادي طارق حامد بعدما جدد تعاقده مؤخرًا لمدة 3 سنوات قادمة خلال الجلسة التي جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي.   

ويبلغ مقدم التعاقد ما يقرب من 7.5 مليون جنيه، وهو ما رفضته اللجنة بسحب أي مبالغ من خزينة النادي، إلا بعد أن يجتمع مجلس الزمالك بالكامل لاعتماد عقد اللاعب.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي،  منع دخول لجنة من نيابة الأموال العامة العليا مدعومة بخبراء من جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الأوراق المالية للنادي، بسبب البلاغ المقدم ضد هاني زادة عضو مجلس الإدارة وغيره من الموظفين بفتح حسابات خاصة لتلقي أموال النادي عليها، إلا أن قوات الأمن تدخلت وعملت على حل تلك المشكلة



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