نائب لوزير النقل: "ربنا هيحاسبنا على كارثة قطار البحيرة"

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النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب
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احمد سليمان

عقّب النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، علي حادث قطار البحيرة الذي وقع  الأسبوع الماضي، قائلًا: "ربنا هيحسبنا على كارثة حادثة البحيرة فى تصادم القطارين بسبب التقصير".

وأضاف "سليمان"، فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، أن ذنب الأهالي الذين راحوا ضحية هذه الحادثة متمثل في أنهم فقراء يستقلون هذا القطار الذي لا يصلح للعمل إطلاقًا.

وطالب بأن تتحرك الحكومة لإصلاح ورفع كفاءة خط المناشي، لأنه خط بديل لطريق الإسكندرية، وعليه ضغط كبير.



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