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الأمم المتحدة: الغوطة تتعرض لعقاب جماعي غير مقبول

عرب وعالم

قصف الغوطة
قصف الغوطة

وكالات

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سوريا

الأمم المتحدة

الغوطة

عقاب جماعي

قالت الأمم المتحدة الأحد إن العنف تصاعد في منطقة الغوطة الشرقية رغم النداء الذي وجهته المنظمة الدولية قبل أسبوع لوقف إطلاق النار.

ووصفت المنظمة قصف الجيب السوري المحاصر بأنه عقاب جماعي للمدنيين “غير مقبول بالمرة”.

وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا إن تقارير أفادت بمقتل قرابة 600 شخص وإصابة ما يربو على 2000 آخرين في هجمات جوية وبرية منذ 18 فبراير شباط.

وأضاف أن قذائف المورتر التي انطلقت من الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة على دمشق أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

وتابع في بيان “بدلا من توقف مطلوب بشدة ما زلنا نرى المزيد من القتال والمزيد من الموت والمزيد من التقارير المزعجة عن الجوع وقصف المستشفيات. إن هذا العقاب الجماعي للمدنيين غير مقبول بالمرة”.


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