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"بن سلمان" في الكاتدرائية للقاء البابا

الحياة السياسية

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وكالات

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ولى العهد

القاهرة

بن سلمان

الكنيسة الأرثوذكسية

القس بولس حليم

يستقبل البابا تواضروس الثاني بابا أقباط مصر، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي غدا الإثنين في المقر البابوي بكاتدرائية الكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة، وذلك للمرة الأولى.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن ولي العهد أول مسؤول سعودي بهذا المستوى الرفيع يزور المقرر البابوي، بحسب الأناضول.

وأضاف "حليم"، أن "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة مصرية قامت بدور وطني على مدار 20 قرنًا، وتعبر عن مصريتها في كل الأحداث التي مر بها الوطن في ظل قيادة حكيمة ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضح أن الكنيسة "تعد الأكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم لها أهميتها ودورها التي تتلاقى مع الدور الإصلاحي الكبير على مستوى الأصعدة كلها الذي يقوم به ولي العهد السعودي في المملكة".

يذكر أن البابا تواضروس استقبل في أبريل 2016، العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارته للقاهرة آنذاك.

وكان لقاء سلمان وتواضروس بمقر إقامة الأول بالقاهرة هو الأول الذي يلتقي فيه عاهل سعودي ببابا للكنيسة القبطية، وفق بيان كنسي مصري آنذاك.

وبحسب الأناضول ، فإنه لم يتسن الحصول على تفاصيل من السفارة السعودية بالقاهرة حول تلك المقابلة اللافتة ، إلا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقود إصلاحات انفتاحية ببلاده، من المنتظر أن يصل اليوم القاهرة للقاء مسؤولين ومناقشات قضايا إقليمية، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، وتعد الأولى لمصر وأول الزيارات الخارجية منذ تنصيبه وليا للعهد في يونيوالماضي.

ووفق تقارير محلية، سبق أن زار محمد بن سلمان مصر، 4 مرات منذ تولي السيسي حكم البلاد عام (2014)، إحداها في عام 2016 وثلاث أخرى في عام 2015.



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