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محافظ البحر الاحمر يشارك فى إجتماع مجلس المحافظين

قبلي وبحري

صورة المحافظ
صورة المحافظ

حسن حمدان

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اجتماع

المحافظين

عبد الله

يشارك.

عقداليوم اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التنمية المحلية، والتربية والتعليم، والنقل، بمقر الحكومة الدائم.
اكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر ان اجتماع مجلس المحافظين ناقش عدد من الملفات ومنها الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتصدي للتعديات على أراضى الدولة ومتابعة المشروعات الجارية بالمحافظات .
وتضمن أيضا الاجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المحافظين لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وعلى صعيد متصل، ناقش الاجتماع عددا من الملفات على رأسها: موقف السلع الأساسية والإستراتيجية، التعليم الفني، تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للمواطنين الأكثر احتياجا، مشروع ترشيد وتطوير إنارة الشوارع، ملف القمامة بالمحافظات، ملف التنسيق الحضاري، إضافة إلى عدد من التقارير المختلفة من المحافظين.

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