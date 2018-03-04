بالفيديو.. رسالة هامة من "أديب" لوزير الداخلية

04 مارس 2018 - 11:16 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار حبس الإعلامي خيري رمضان 4 أيام لاتهامه بإهانة رجال الشرطة، مطالبا اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بحل الأمر وديًا.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن خيري رمضان اعتذر، ونيته كانت طيبة.



وأضاف "أديب": "إحنا مقدرين أن رجال الشرطة زعلانين.. ولكن يمكن حل الأمر داخل العيلة الواحدة".





