بالفيديو.. رسالة هامة من "أديب" لوزير الداخلية

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الدكتور محمد نور فرحات

"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

لميس الحديدي

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

خيري رمضان

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

عمرو أديب

تعليق "أديب" على استقبال "السيسي" لـ"بن سلمان"

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خيري رمضان
خيري رمضان

المصريون ـ متابعات

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تعليق صادم من"أديب" عن شكوى باسم عودة

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار حبس الإعلامي خيري رمضان 4 أيام لاتهامه بإهانة رجال الشرطة، مطالبا اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بحل الأمر وديًا.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن خيري رمضان اعتذر، ونيته كانت طيبة.
وأضاف "أديب": "إحنا مقدرين أن رجال الشرطة زعلانين.. ولكن يمكن حل الأمر داخل العيلة الواحدة".

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