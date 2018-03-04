"الحريري" يكشف كواليس زيارته للسعودية

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حزب الحريري : الأسد رئيس نظام إرهابي مجرم‎

كشف رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، أنه طلب من ،فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، المضي في ترشيحه للانتخابات النيابية .
وحسب موقع سبوتنيك الروسي، فقد جاء ذلك خلال زيارة الحريري، للسينورة في منزله، فور عودته من السعودية، وكان يرافقه نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، والوزير،غطاس خوري، مساء اليوم الأحد، بحسب صحيفة «النهار» اللبنانية .
ووصف «الحريري» زيارته للسعودية، بأنها «ناجحة»، وتخللها عدة لقاءات، وأكدت السعودية على مشاركتها الفعلية بمؤتمري«روما وباريس».
وأشار إلى أن هذه الزيارة أزالت الكثير من الشكوك حول علاقة الرياض به، قائلا: «انتهت الشكوك التي حاولوا زرعها خلال هذه المرحلة والعبرة بالنتائج».
وقال «الحريري» إنه تحدث مع «السنيورة» بالتطورات الأخيرة الحاصلة وبما حصل في السعودية.
وتمنى «الحريري» أن يفكر «السنيورة» في الساعات المقبلة بالاستمرار في العمل النيابي، ويترشح عن صيدا.
وأوضح «السنيورة» أنه مستمر في عمله السياسي إلى جانب، سعد الحريري.

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