بايرن يعود للانتصارات برباعية في شباك فرايبورج

04 مارس 2018 - 11:24 م

عاد بايرن ميونخ سريعًا إلى سكة الانتصارات وابتعد في الصدارة بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فرايبورج «4-0»، الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



ودخل فريق المدرب يوب هاينكس إلى المباراة مع مضيفه القابع في المركز الثالث عشر، باحثًا عن تعويض تعثره في المرحلة الماضية حين تعادل سلبا أمام هرتا برلين وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات في الدوري و14 في جميع المسابقات.



ونجح النادي البافاري في تحقيق مبتغاه بفوز سهل، مسجلا 14 هدفًا في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد فرايبورغ (مقابل هدف وحيد في مرماه)، ليرفع بذلك رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق 20 عن شالكه الذي فاز السبت على هرتا برلين 1-صفر واستغل تعادل بوروسيا دورتموند مع لايبزيج وصيف البطل 1-1 لازاحته عن المركز الثاني.



ويدين بايرن الذي خاض اللقاء بإبقاء الهولندي آريين روبن على مقاعد البدلاء مرة أخرى وبغياب المخضرم الآخر الفرنسي فرانك ريبيري عن التشكيلة، بفوزه العشرين هذا الموسم إلى توماس مولر الذي مهد الطريق أمامه عندما سدد الكرة من زاوية ضيقة فحاول الحارس الكسندر شوولو صدها لكنه حولها داخل شباكه، فاحتسب له بالخطأ ضد فريقه (25).



وبعد هدف ثان في الشوط الأول من تسديدة رائعة بعيدة للفرنسي كرونتان توليسو (28)، لعب مولر دور الممرر في الهدف الثالث الذي سجله ساندرو فاغنر في الدقيقة 54 قبل أن يسجل اسمه على الهدف الرابع الذي جاء اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، تلقفها مولر بشكل رائع عند القائم البعيد وحولها من زاوية ضيقة جدا في الشباك (69).

ورفع مولر رصيده إلى 100 وهدفين في الدوري بقميص النادي البافاري، وأصبح يتشارك المركز الخامس مع ديتر هونيس على لائحة أفضل هدافي بايرن خلف غيرد مولر (398) وكارل هاينتس رومينيغيه (162) وراينر اوهلاوتسر (186) ورنالد وولفارث (119).



وفي مباراة أخرى، حصد شتوتجارت نقطته الـ13 من أصل 5 مباريات خاضها في إشراف مدربه الجديد التركي تايفون كوركوت، وذلك بفوزه على مضيفه كولن 3-2.



وتعاقد شتوتجارت مع كوركوت في أواخر يناير خلفا لهانس وولف الذي أقيل بسبب سوء النتائج، وذلك بعدما تولى الاشراف على الفريق منذ منذ سبتمبر 2016.



وأحدث التعاقد مع التركي البالغ 43 عاما الصدمة المعنوية الايجابية عند لاعبي شتوتغارت الذين جمعوا في المباريات الـ5 معه نفس عدد النقاط التي حصدها الفريق في مبارياته الـ14 الأخيرة مع وولف.



ويدين شتوتجارت بفوزه الثاني هذا الموسم على كولن، القابع في ذيل الترتيب بأربعة انتصارات فقط مقابل 16 هزيمة، إلى المخضرم ماريو جوميز الذي سجل ثنائية (45 و47) وأضاف اندرياس بيك الثالثة (57)، بينما وجد البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو طريقه إلى الشباك للعام العشرين تواليا في الدوري الألماني (1999-2018 بهدف واحد على الأقل)، بوضعه فريقه في المقدمة (7) قبل أن يقلص زميله الصربي ميلوس يوييتش الفارق (86).

