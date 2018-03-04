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الدكتور محمد نور فرحات

"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

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ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

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شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

الحياة السياسية

خيري رمضان
خيري رمضان

المصريون ـ متابعات

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أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن شقيق الإعلامي خيري رمضان، نفى خبر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وقال إنهم ينتظرون قرار النيابة حتى الآن.
وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية"سي بي سي"، مساء الأحد، أن شقيقه وليد رمضان طلب إدخال الدواء لخيري في محسبه وكذلك إدخال أطعمة وملابس، 
وتابعت لميس الحديدي: "خيري لن يهرب بالطبع ومن حقه أن يتم إدخال الدواء.

 إليه".

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