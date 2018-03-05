ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

عقب الإعلامية لميس الحديدي، على خبر القبض على الإعلامي خيري رمضان والتحقيق معه، قائلة: "لا أعرف ماذا دار في أروقة القضاء ولا التهم الموجهة له، بعدما حققت معه من النيابة أمس ثم قررت احتجازه 24 ساعة، فيما يخص إحدى حلقاته على التلفزيون المصري".
وأوضحت "الحديدي"، خلال حلقة الأحد من برنامجها "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد "أعرف خيري طوال عمري الصحفي، وهو إنسان دمث الخلق ورحيم ومحترم، كان أكثر المدافعين عن الداخلية، ومواقفه واضحة في 30 يونيو ومواجهة الإخوان».
وتابعت "الحديدي": "صورنا جميعا كانت معلقة على المشانق من الإخوان أنا وخيري، كنت أتمنى أن تحل الأمور بشكل ودي أكثر من الداخلية، خاصة أن خيري ظهر على الشاشة واعتذر وقدم توضيحا لما حدث، كان يحسن القصد ولم يكن يريد أن يسيء إلى أحد".