ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

05 مارس 2018 - 12:12 ص

عقب الإعلامية لميس الحديدي، على خبر القبض على الإعلامي خيري رمضان والتحقيق معه، قائلة: "لا أعرف ماذا دار في أروقة القضاء ولا التهم الموجهة له، بعدما حققت معه من النيابة أمس ثم قررت احتجازه 24 ساعة، فيما يخص إحدى حلقاته على التلفزيون المصري".



وأوضحت "الحديدي"، خلال حلقة الأحد من برنامجها "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد "أعرف خيري طوال عمري الصحفي، وهو إنسان دمث الخلق ورحيم ومحترم، كان أكثر المدافعين عن الداخلية، ومواقفه واضحة في 30 يونيو ومواجهة الإخوان».

