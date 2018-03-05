  • الإثنين 05 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:22 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

لميس الحديدي

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

خيري رمضان

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

عمرو أديب

تعليق "أديب" على استقبال "السيسي" لـ"بن سلمان"

بن زايد وترامب

تدخل الإمارات لإنجاح «ترامب» بالرئاسة الأمريكية

خيري رمضان

بالفيديو.. رسالة هامة من "أديب" لوزير الداخلية

أعضاء تكتل 25/30

تكتل 25/30 يرد على طلب «عبدالعال» بالاعتذار

خيري رمضان

إعلاميو السلطة في الزنازين

أحمد موسى

«القزاز» يوجه رسالة حادة لـ«موسى»: ستندم قريبًا

مصر

الأمم المتحدة : هذه أفضل الدول للعيش فيها

بالفيديو..

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

آخر الأخبار

لميس الحديدي
لميس الحديدي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

#

بالفيديو.. رسالة هامة من "أديب" لوزير الداخلية

#

حبس خيري رمضان 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة

#

"الحديدي": "الناس اتخضت من كلام السيسي عن هذا الأمر"

عقب الإعلامية لميس الحديدي، على خبر القبض على الإعلامي خيري رمضان والتحقيق معه، قائلة: "لا أعرف ماذا دار في أروقة القضاء ولا التهم الموجهة له، بعدما حققت معه من النيابة أمس ثم قررت احتجازه 24 ساعة، فيما يخص إحدى حلقاته على التلفزيون المصري".
وأوضحت "الحديدي"، خلال حلقة الأحد من برنامجها "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد "أعرف خيري طوال عمري الصحفي، وهو إنسان دمث الخلق ورحيم ومحترم، كان أكثر المدافعين عن الداخلية، ومواقفه واضحة في 30 يونيو ومواجهة الإخوان».
وتابعت "الحديدي": "صورنا جميعا كانت معلقة على المشانق من الإخوان أنا وخيري، كنت أتمنى أن تحل الأمور بشكل ودي أكثر من الداخلية، خاصة أن خيري ظهر على الشاشة واعتذر وقدم توضيحا لما حدث، كان يحسن القصد ولم يكن يريد أن يسيء إلى أحد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بين العاصمة القديمة والعاصمة الجديدة

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة
» "منصور" يكشف ملامح المفاجئة التي سيعلن عنها
» برلماني يكشف معلومة خطيرة بشأن قانون السكة الحديد
» "أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن "السيسي" وعائلته
» شاهد.. سيد علي يفتح النار على مرتضى منصور
» «قائمة العفو الرابعة» عن المعتقلين.. ولادة متعسرة
» حبس خيري رمضان 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
» دعوى جديدة أمام «الدستورية» لإبطال اتفاقية «تيران وصنافير»
» زيادة احتياطي النقد الأجنبي كذبة كبرى وهذه مخاطرها
» «السيسي» يكسر البروتوكول في استقبال«بن سلمان»
» تطورات جديدة بشأن التنقيب عن الغاز بـ"المتوسط"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية