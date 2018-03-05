"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

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علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على واقعة حبس الإعلامي خيري رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رجال الشرطة.
وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأحد، "لو كنت مكان خيري رمضان لقدمت استقالتي فورا".
وتابع الفقيه الدستوري : "لقمة العيش علي حساب الكرامة سم زعاف".
وكانت نيابة وسط القاهرة، قد قررت حبس الإعلامي خيري رمضان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إهانة الشرطة ونشر أخبار كاذبة، وذلك فى البلاغ المقدم ضده من الشئون القانونية في وزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استدعت "رمضان" للتحقيق في البلاغ المقدم ضده، بتهمة الإساءة لهيئة وضباط الشرطة، عقب إذاعة الأخير رسالة من سيدة، خلال إحدى حلقات برنامجه "مصر النهاردة" على القناة الأولى، قالت إنها زوجة ضابط شرطة، وتعاني من صعوبات الحياة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب لدى ضباط الشرطة وذويهم، ودفع وزارة الداخلية لتقديم البلاغ الذي تباشر النيابة التحقيق فيه.



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