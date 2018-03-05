» "أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن "السيسي" وعائلته

قال الإعلامي عماد أديب، إن الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين السيسي ولد في 19 نوفمبر 1954 بمنطقة الجمالية، مشيرا إلى أن أجداده من المغازية التي تتميز بأصولها العربية الأصيلة".
وأوضح "أديب"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن والدة الرئيس السيسي شخصية متدينة، منوها أنه تأثر بالحياة الدينية الوسطية البعيدة عن التشدد بحي الجمالية، لافتا إلى أنه تميز في طفولته بالصفات الطيبة.
وأضاف "أديب" أن "الرئيس السيسي كان يحتفظ داخل غرفه أثناء طفولته بصورة طائرة فانتوم، وكان يستهويه الحياة العسكرية عن التجارة". وأشار "أديب" إلى أن والد الرئيس عبدالفتاح السيسي من عائلة من المصنعين ممن يعملون في شغل البازارات –الصدف والعاجيات- المعروف في منطقة خان الخليلي، منوها أن هذه المهنة تجعل من صاحبها لديه قدرة فنية وقدرة تجارية وقدرة تسويقية.
وتابع "أديب" أن عائلة السيسي أبا عن جد تعمل في هذا المجال، وهو ما يجعل تلك العائلة تمتلك دخلا جيدا فوق المتوسط، منوها أن والدة الرئيس انجبت 8 أبناء، 3 ذكور الرئيس السيسي أوسطهم، و5 إناث شقيقات له.