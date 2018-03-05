» "أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن "السيسي" وعائلته

وأوضح "أديب"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن والدة الرئيس السيسي شخصية متدينة، منوها أنه تأثر بالحياة الدينية الوسطية البعيدة عن التشدد بحي الجمالية، لافتا إلى أنه تميز في طفولته بالصفات الطيبة.

الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين السيسي ولد في 19 نوفمبر 1954 بمنطقة الجمالية، مشيرا إلى أن أجداده من المغازية التي تتميز بأصولها العربية الأصيلة".