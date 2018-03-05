» برلماني يكشف معلومة خطيرة بشأن قانون السكة الحديد

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المصريون ـ متابعات

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كشف النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، عن أن القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن مشاركة القطاع الخاص في السكة الحديد، يضمن تداول شركات السكة الحديد في البورصة، وهذا يعني أن أي مستثمر يستطيع التحكم في هذا المرفق.
وقال "طنطاوي" إن مرفق السكة الحديد لا يجب أن يدار بالفكر الاقتصادي، خاصة في القطارات العادية التي يستقلها المواطن البسيط. 
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن إدارة الحكومة لأي مرفق لا تعني بالضرورة أن تكون إدارة خاسرة، والدليل على ذلك نجاحها في إدارة قناة السويس.
وأشار "طنطاوي"، إلى أن حل أزمة السكة الحديد يكون بمواجهة الفساد، وتدبير الموارد المالية لتطويرها، مشيرا إلى أن السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات في السكة الحديد يعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.



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