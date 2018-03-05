» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة

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هيئة الأرصاد: درجات الحرارة هذا الشتاء "غريبة"

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الأرصاد تعلن نهاية الموجة الحارة

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض خلال هذه الأيام لموجة حارة تستمر حتى الخميس الموافق 8 مارس.
وأضاف عبدالعال، في بيان للهيئة، الأحد، أن درجات الحرارة ترتفع ما بين 5 و6 درجات عن المعدل الطبيعي، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.
وتابع: «يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على غرب البلاد ما يؤدي إلى انحفاض الرؤية على الطرق واضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح من 20 إلى 25 عقدة».


ونصح «عبدالعال» المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وقال: «إننا مازلنا في فصل الشتاء، ومن المنتظر أن تعود درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي لها مجددا».

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