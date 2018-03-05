» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة

05 مارس 2018 - 01:36 ص

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض خلال هذه الأيام لموجة حارة تستمر حتى الخميس الموافق 8 مارس.



وأضاف عبدالعال، في بيان للهيئة، الأحد، أن درجات الحرارة ترتفع ما بين 5 و6 درجات عن المعدل الطبيعي، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.



وتابع: «يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على غرب البلاد ما يؤدي إلى انحفاض الرؤية على الطرق واضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح من 20 إلى 25 عقدة».









