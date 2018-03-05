نائب وزير المالية يستقيل من منصبه

05 مارس 2018 - 02:43 م

استقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير من منصبة حيث تقدم رسميًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باستقالته لإعفائه من مهام منصبه بدأ من اليوم.

وتولى "المنير" منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مارس 2016، ونجح خلال توليه المنصب في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو في الحصيلة الضريبة هي الأكبر في تاريخها.

وقاد "المنير"، الإصلاح الضريبي وفقا لمنهجية دولية اكتسبها من خبراته الكبيرة في العمل بهذا المجال على المستويين الدولي والمحلي، وفي ضوء تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.