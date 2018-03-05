  • الإثنين 05 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح يتبرع بـ 12 مليون جنيه لمستشفى «57357»

عمرو المنيرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير المالية

عمرو بدر.. انتفض للأرض فدفع الفاتورة

بدر يطالب بإلغاء الكفالات فى قضايا الحبس الاحتياطى

عمرو المنير

الأسباب الحقيقية وراء استقالة نائب وزير المالية

المتهم

اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته وفصل رأسه عن جسده (صور)

صورة الخبر

قبيل "الرئاسية".. الاقتصاد المصري يتعافى

وزارة المالية

نائب وزير المالية يستقيل من منصبه

ب

إخلاء سبيل خيرى رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

وقف جلسات "البرلمان" حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية

صلاح

كلاكيت ثالث مرة.. "صلاح" يحصد أفضل لاعب

نائب وزير المالية يستقيل من منصبه

الحياة السياسية

وزارة المالية
وزارة المالية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

استقالة وزير خارجية هولندا بعد اعترافه بالكذب

#

"المالية" : فرض 75 قرشاً على كل علبة سجائر

#

موعد تسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

#

المالية تكشف موعد الزيادة الجديدة بأسعار السجائر

استقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير من منصبة حيث تقدم رسميًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باستقالته  لإعفائه من مهام منصبه بدأ من اليوم.

وتولى "المنير" منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مارس 2016، ونجح خلال توليه المنصب في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو في الحصيلة الضريبة هي الأكبر في تاريخها.

وقاد "المنير"، الإصلاح الضريبي وفقا لمنهجية دولية اكتسبها من خبراته الكبيرة في العمل بهذا المجال على المستويين الدولي والمحلي، وفي ضوء تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعترافات الخطيرة لوزير النقل أمام البرلمان

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تركني كالمعلقة لسنوات..ماذا أفعل؟!!
» "الملاحي" يعتذر عن منصبه بالتعليم العالي
» وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرن
» بالفيديو.. مسن يخاطر بحياته لإنقاد آخرين
» أول حل لأزمة الزمالك بين "مرتضى" ووزير الرياضة
» الخطيب يوجه ضربة قوية لـ"عبد الله السعيد"
» فوائد زيت السمك.. حقيقة علمية أم مجرد شائعة؟
» أشهر وقائع التجاوز الإعلامي عالميًا
» تأجيل محاكمة أحمد عز فى "تراخيص الحديد"
» أمى فى عمارة كبيرة وغير قادرة على النزول
» الذهب يرتفع مجددًا ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • مغرب

    06:01 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية