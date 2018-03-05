تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام السجون"

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اليوم استئناف محاكمة 3 متهمين باقتحام سنترال ديرمواس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة 25 مُتهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، على رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان للنيابة العامة، للتحقيق معهم لما صدر منهم خلال الجلسة واعتبرته المحكمة ازدراء لها، ولم يشمل القرار المتهمين محمد مرسي ويسري نوفل وصبحي صالح، باقي المتهمين في القضية.

وفي هذا الصدد، قررت المحكمة إحالة المحامي خالد بدوي، لمجلس تأديب المحاميين بمحكمة استئناف القاهرة، وجاء قرار المحكمة بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، والقانون 17 لسنة 83 بشأن المحاماة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة التاسع من إبريل، وذلك لاستكمال سماع شهادة اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان الأحداث.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم

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