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ضبط 2 كيلو هيروين بحوزة 3 عاطلين بالقليوبية

قبلي وبحري

المتهمين
المتهمين

علي إسماعيل

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على أخطر تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، بحوزتهم 2 كيلو هيروين، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات للعقيد نصر رفقي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، ونائبه المقدم محمد عامر، تفيد بقيام كل من "أحمد. ع. أ" 47 سنة، سباك، و"أحمد. ع" 20 سنة، عاطل، و"صدام. ع" 19 سنة، هارب شهرته "صدام مبارك"، هارب، جمعيهم مقيمون دائرة مركز الخانكة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم منطقة الكتيب الصحراوية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إعادة استقطاب العناصر الإجرامية لتكوين بؤر إجرامية .

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، على الفور كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط المتهمين .

تم إعداد كمين، وقامت قوة أمنية بقيادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بضبط الأول والثاني وهروب الثالث، وضبط بحوزتهما 2 كيلو هيروين، وميزان حساس، و2 دراجة بخارية، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول .

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة.


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