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معاقبة مسئول بتموين للتظاهر وتعطيل المرور بالقليوبية

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قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية، برئاسة المستشار إبراهيم محمد غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرؤوف محمود خليفة وهاني محمد أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان محمد، القضاة بالمحكمة في الدعوى رقم 91 لسنة 4 قضائية، بمجازاة رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين القناطر الخيرية بعد ثبوت اشتراكه في تجمهر بقصد تعطيل تنفيذ القوانين وحركة المرور بمدينة بنها.

وتضمنت أوراق القضية أن "عاشور ـ ي ـ م" رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين القناطر الخيرية خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك أن اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مع علمه بذلك مما ترتب عليه تعطيل حركة المرور بالطريق وإعاقته بتواجد مسيرة بأماكن متفرقة بمدينة بنها وبالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المخالفات المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات النيابة الإدارية ووفقًا لما أثبتته الأحكام الجنائية والمؤيدة استئنافيًا بعقوبة الحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه سلوكه في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفته للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا ومجازاته بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.


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