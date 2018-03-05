اغتيال مسئول أمني بنيران مجهولين في عدن

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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، مسؤولا أمنيا يمنيا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب غربي البلاد، حسب مصدر أمني.

وحسب الأناضول، قال مصدر إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبد الكريم عبد الله عبده، أثناء تناوله وجبة الفطور في أحد المطاعم الصغيرة، بمنطقة الشيخ عثمان في عدن".

وأشار إلى أن "عبده يعمل نائبا لمدير أمن المنطقة الأمنية السابعة، المسؤولة عن منطقتي دار سعد والبساتين في عدن، ويحمل رتبة مساعد أول".

وأضاف أن "المسؤول الأمني توفي على الفور، في حين تمكن المسلحون من الفرار".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة ، في حين لم يصدر أي بيان من قبل السلطات الأمنية بعدن، حول الواقعة.

وتشهد عدن، بشكل متكرر، عمليات اغتيالات، طالت العديد من منتسبي الأمن والجيش ومسؤولين محليين وأئمة مساجد.

وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن تنفيذ العديد من هذه العمليات، في حين سجلت أخرى ضد مجهولين.


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