» "الملاحي" يعتذر عن منصبه بالتعليم العالي

05 مارس 2018 - 02:57 م

اعتذر مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور حسام الملاحى، عن الاستمرار فى منصبه الذي تنتهي فترة عمله أغسطس المقبل.

وقال الملاحى فى مذكرة اعتذاره، التى وافق عليها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى : "شعرت بالفخر لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعليم وإحسانه اختيار وزيرا للتعليم العالى، الذى شرفت بالعمل معه واستطاعنا سويا أن نضع مصر فى موقعها المتميز بالنسبة للمنطقة من حيث الطلبة الوافدين والبعثات الخارجية".

وأضاف مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "أحمد الله أننى عملت معكم خلال هذه الفترة وأذن لى بالاعتذار عن استكمال مدتى كمساعد أول لوزير التعليم العالى و البحث العلمى وأتمنى لكم دوام التوفيق."