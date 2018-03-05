السودان يتجه لزيادة سرعة الإنترنت إلى 100 ميجابايت في الثانية

05 مارس 2018 - 02:59 م

أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات السودانية، توقيعها اتفاقية مع شركة "ليكويد تيليكوم"، العاملة في القارة الإفريقية، تقوم بموجبها الأخيرة ببناء شبكة داخل السودان لربط المنازل بالألياف الضوئية.

وقالت سوداتل، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية المدرج أسهمها فيه، إن الشبكة الجديدة ستقدم خدمة الإنترنت بسرعات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية.

وتتوقع "سوداتل" أن يمهد ذلك الطريق أمام قطاع الأعمال بالسودان للتمتع بخدمة انترنت جيدة.

ويشكو مستخدمو الإنترنت في السودان من رداءة الخدمة، على الرغم من الرسوم العالية التي يدفعونها مقابل الحصول عليها.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في السودان نحو 11 مليون شخص، وفق يحيى عبدالله المدير العام للهيئة القومية للاتصالات السودانية (حكومية).