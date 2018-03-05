الأسباب الحقيقية وراء استقالة نائب وزير المالية

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قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن استقالة نائب وزير المالية عمرو المنير، تعود إلي تصريحاته قبل 24 ساعة حول وضع الضرائب في الدولة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلاً: "التصريح الذي أدى إلى استقالة نائب وزير المالية أدلي به أمس واستقال اليوم من منصبه، لا لشىء إلا لأنه غير مسموح لعامة الناس أن يعرفوا إيه معلومات من أي مسئول".

وكان نائب وزير المالية "عمرو المنير" قد صرح بالأمس، أن مأمور الضرائب هو "قاضي مال"، وأن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة.

وأضاف أن هذا الضرائب تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، موضحًا أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية، ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول في تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.

وقد تقدم اليوم عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإعفائه من مهام منصبه.


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