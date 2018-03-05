اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته وفصل رأسه عن جسده (صور)

أمر رئيس نيابة قليوب بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوج شقيقته، وفصل رأسه عن جسده بسبب خلافات بينهما في العمل ولطلبه منه خلع ملابسه لمواقعته جنسيًا بقليوب.

كان الرائد علاء عطية رئيس مباحث مركز قليوب تلقى بلاغا من "محمد.ص"، 28 عاما، عاملا، بالعثور على جثة "محمود.ع."، 20 عاما، عاملا بمخزن، والجثة بدون الرأس بإحدى الأراضي الزراعية بكوم أشفين دائرة المركز وآخر "إبراهيم.ع."، 20 عاما، عاملا مصابا بجرح سطحي بالوجه بجوار الأذن اليمنى، وسحجات بالرقبة .

وبتمشيط الأراضي الزراعية والمنطقة المجاورة لمكان العثور على الجثة أمكن العثور على رأس المتوفي بمروى بذات الناحية، وباستكمال الفحص تبين ارتباط المتوفي والمصاب بصلة قرابة، حيث إن المتوفي زوج شقيقة المصاب ونجل خالته .

وأمر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وبمشاركة رئيس المباحث الجنائية ورئيس فرع الأمن العام ورئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة وضباط مباحث مركز وقسم قليوب، ووضع خطة بحث هادفة .

ووردت معلومات أكدتها التحريات أن مرتكب الواقعة "إبراهيم.ع."، 20 عامًا، عامل بذات المخزن؛ لوجود بعض الضغائن بينهما وخلافات في العمل وأن المجني عليه دائم التعدي عليه ونهره أمام العمال بصفة مستمرة .

وبتقنين الإجراءات وباستهدافه عقب خروجه من المستشفى أمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، حيث أقرَّ بمعرض اعترافاته أنه حال عودته والمجني عليه من زيارة أقاربهم، وحال مرورهما من داخل الأراضي الزراعية قام المجني عليه بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته في وجهه طالبًا منه خلع ملابسه لمواقعته جنسيًا، وعلى إثر ذلك قام المتهم بالاشتباك مع المجني عليه ولكونه قوي البنية تمكن من نزع السلاح الأبيض من يده وسدد له عدة طعنات بالبطن والظهر مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته .

وعقب ذلك تخلص المتهم من حافظة نقوده وهاتفه المحمول بإلقائهما بترعة النحاس، وفَصَلَ رأسه عن جسده وإلقائهم بمكان العثور على الرأس، وحال توجه المبلغ للاستغاثة بالمارة قام المتهم بالنزول للمروى واستخرج الجثة تاركًا الرأس بالمياه وادعى أنه في حالة صدمة عصبية ووجود دماء على ملابسه ونقله للمستشفى .

وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة قرن غزال" من النوع شائع الاستعمال ملوثة بالدماء بإحدى الأراضي الزراعية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1202 إداري مركز قليوب لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة اصدرت قرارها السابق.