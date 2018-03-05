ثعبان يهاجم مسئولة فى الفيوم

05 مارس 2018 - 03:05 م

هاجم ثعبان شيرين شكري، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة في الفيوم، خلال مباشرتها أعمال رفع القمامة من منطقة الزراعات على أطراف القرية.

وخرج الثعبان من أسفل جذع نخلة بعد رفع أحد صناديق القمامة باتجاه رئيسة الوحدة، وتصدى له العمال وقاموا بضربه على رأسه حتى الموت.

وقال نادي عبدالغني، أحد العمال المشاركين في الحملة، إن رئيسة الوحدة كانت تقوم بتوجيه سائق "لودر" لرفع أكوام القمامة المتراكمة تحت جذع نخلة بالقرب من الأراضي الزراعية بأطراف القرية فخرج الثعبان مسرعا يتلوى باتجاه رئيسة الوحدة، التي كانت تقف بجواره، ويضيف: "قمت والعمال بضرب الثعبان على رأسه وقضينا عليه قبل الوصول لها إلا أنها واصلت العمل معنا رغم إصابتها بحالة من الرعب والفزع".

فيما قالت "شكري": "لا أستطيع وصف الرعب الذي تملكني عند مهاجمة الثعبان لي"، مؤكدة أن خروجها على رأس حملات رفع القمامة مستمر في البلاد الواقعة في نطاق إدارتها حتى تبدأ بتشجير الطرق الرئيسية.