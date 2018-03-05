  • الإثنين 05 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح يتبرع بـ 12 مليون جنيه لمستشفى «57357»

عمرو المنيرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير المالية

عمرو بدر.. انتفض للأرض فدفع الفاتورة

بدر يطالب بإلغاء الكفالات فى قضايا الحبس الاحتياطى

عمرو المنير

الأسباب الحقيقية وراء استقالة نائب وزير المالية

المتهم

اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته وفصل رأسه عن جسده (صور)

صورة الخبر

قبيل "الرئاسية".. الاقتصاد المصري يتعافى

وزارة المالية

نائب وزير المالية يستقيل من منصبه

ب

إخلاء سبيل خيرى رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

وقف جلسات "البرلمان" حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية

صلاح

كلاكيت ثالث مرة.. "صلاح" يحصد أفضل لاعب

ثعبان يهاجم مسئولة فى الفيوم

قبلي وبحري

الوحدة المحلية
جانب من الواقعة

متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع سيدة بسبب غسيل الأواني بالفيوم

#

اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالفيوم

#

مصرع طفلة "كـى جـى" تحت عجلات باص المدرسة

#

مبرد ماء يقضى على طفلة بالفيوم

العمال

القمامة

ثعبان

شيرين شكري

هاجم ثعبان شيرين شكري، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة في الفيوم، خلال مباشرتها أعمال رفع القمامة من منطقة الزراعات على أطراف القرية.

وخرج الثعبان من أسفل جذع نخلة بعد رفع أحد صناديق القمامة باتجاه رئيسة الوحدة، وتصدى له العمال وقاموا بضربه على رأسه حتى الموت.

وقال نادي عبدالغني، أحد العمال المشاركين في الحملة، إن رئيسة الوحدة كانت تقوم بتوجيه سائق "لودر" لرفع أكوام القمامة المتراكمة تحت جذع نخلة بالقرب من الأراضي الزراعية بأطراف القرية فخرج الثعبان مسرعا يتلوى باتجاه رئيسة الوحدة، التي كانت تقف بجواره، ويضيف: "قمت والعمال بضرب الثعبان على رأسه وقضينا عليه قبل الوصول لها إلا أنها واصلت العمل معنا رغم إصابتها بحالة من الرعب والفزع".

فيما قالت "شكري": "لا أستطيع وصف الرعب الذي تملكني عند مهاجمة الثعبان لي"، مؤكدة أن خروجها على رأس حملات رفع القمامة مستمر في البلاد الواقعة في نطاق إدارتها حتى تبدأ بتشجير الطرق الرئيسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعترافات الخطيرة لوزير النقل أمام البرلمان

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تركني كالمعلقة لسنوات..ماذا أفعل؟!!
» "الملاحي" يعتذر عن منصبه بالتعليم العالي
» وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرن
» بالفيديو.. مسن يخاطر بحياته لإنقاد آخرين
» أول حل لأزمة الزمالك بين "مرتضى" ووزير الرياضة
» الخطيب يوجه ضربة قوية لـ"عبد الله السعيد"
» فوائد زيت السمك.. حقيقة علمية أم مجرد شائعة؟
» أشهر وقائع التجاوز الإعلامي عالميًا
» تأجيل محاكمة أحمد عز فى "تراخيص الحديد"
» أمى فى عمارة كبيرة وغير قادرة على النزول
» الذهب يرتفع مجددًا ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

نعم - 19 %
لا - 69 %
لا أهتم - 12 %
اجمالى المصوتين:2445

  • مغرب

    06:01 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية