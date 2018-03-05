بدر يطالب بإلغاء الكفالات فى قضايا الحبس الاحتياطى

05 مارس 2018 - 03:08 م

طالب عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين النائب العام بضرورة الوقف بنظام الكفالات وبشكل خاص فى القضايا المتعلقة بالنشر وحرية التعبير والرأى.

وقال بدر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بمناسبة إخلاء سبيل الزميل خيري رمضان بكفالة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر اتلغى.. وده معناه إنه لا يجوز فرض كفالات".

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: "وبناء على ذلك إخلاء السبيل بكفالة مخالفة قانونية.. هطلب من زملائي في مجلس نقابة الصحفيين مناقشة الموضوع ده وإصدار بيان برفضه ومخاطبة النائب العام بوقف الكفالات في قضايا النشر".

وأمرت الدائرة 36 برئاسة المستشار مصطفى صالح، اليوم الاثنين بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإخلاء سبيل الإعلامى خيرى رمضان، فى تهمة الإساءة لوزارة الداخلية بكفالة 10 آلاف جنيه.

كان المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر مساء أمس الأحد، بحبس الإعلامى خيرى رمضان لمدة 4 أيام، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.