القصر الملكي الهولندي يعيّن وزيرا جديدا للخارجية

05 مارس 2018 - 11:32 م

أعلنت المملكة الهولندية يوم الاثنين، أنها عيّنت "ستيف بلوك"، العضو في حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، وزيرًا للخارجية، خلفا للمستقيل هالب زيجلسترا.



وأوضح بيان صادر عن القصر الملكي الهولندي، أن "بلوك" سيُعيّن رسميا وزيرا للخارجية، بعد أدائه اليمين الدستوري أمام الملك، الخميس المقبل.



وستيف بلوك (53 عاما)، انتخب للمرة الأولى كنائب في البرلمان الهولندي عام 1998، وشغل منصب وزير الإسكان وشؤون الخدمات العامة بين 2012 و2017.



كما استلم حقيبة العدل والأمن لتسعة أشهر في 2017، بين 27 يناير/ كانون الثاني و26 أكتوبر/ تشرين الأول.



وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الخارجية الهولندي السابق، هالب زيجلسترا، استقالته من منصبه.



استقالة زيجلسترا، جاءت بعد تصريحاته المثيرة للجدل في مؤتمر لحزب (VVD) عام 2016، عن استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2006 له بمنزله، وحدّثه عن خطته المتعلقة بـ"روسيا العظمى".

