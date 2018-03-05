"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

وأشار "أديب" إلى أن "اللي حصل مع خيري رمضان لا يجب أن يكون سياسة.. ومش عايزين الناس تخاف تتكلم".

وتابع "أديب" أنه لا يوجد فرق بين الإعلاميين والمواطنين العاديين، سوى أنهم على قائمة الاغتيالات، مضيفا: "خدوا اللي بناخده، بس خلوا بالكم من العيال".



