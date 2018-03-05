  • الثلاثاء 06 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:02 ص
بحث متقدم
فرحات

"هذا ما استوقفني في واقعة حبس خيري رمضان"

خيري رمضان

محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

خيري رمضان

"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

بن سلمان والسيسي

خبراء:مشروع الـ«ألف فدان» يقضي على أطماع إسرائيل

تعبيرية

استطلاع يفجر مفاجأة عن انخفاض جديد لـ«الجنيه»

عمرو أديب

"أديب" يكشف كواليس حواره مع "بن سلمان"

تواضروس وبن سلمان

محامي الكنيسة يكشف سر زيارة «بن سلمان» لـ«الكاتدرائية»

مختار غباشي

لهذه الأسباب.. الحكومة لن تستطيع إغلاق الـ«فيس بوك»

جمال ومحمود سلطان

القضاء يدين «البوابة نيوز» بالتطاول على «المصريون»

النائب أحمد بدوي

برلماني يدعو لعمل«كتائب إلكترونية» تابعة للدولة

بالفيديو..

"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

دفتر أحوال الوطن

خيري رمضان
خيري رمضان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

#

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

#

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

#

بالفيديو.. رسالة هامة من "أديب" لوزير الداخلية

علق الإعلامي عمرو أديب، على إخلاء سبيل الإعلامي خيري رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه في تهمة إهانة الداخلية، قائلا "مش عايزين واقعة خيري رمضان تسيطر علينا.. ونحس إن اللي هيتكلم هيدخل السجن".
وأوضع "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن أحد المذيعيين على إذاعة البرنامج العام، رفض أن يتحدث أحد المشاهدين معه على الهواء، قائلا: "لو خايف من الموضوع اللي هتتكلم فيه متتكلمش أفضل".
وأشار "أديب" إلى أن "اللي حصل مع خيري رمضان لا يجب أن يكون سياسة.. ومش عايزين الناس تخاف تتكلم".
وتابع "أديب" أنه لا يوجد فرق بين الإعلاميين والمواطنين العاديين، سوى أنهم على قائمة الاغتيالات، مضيفا: "خدوا اللي بناخده، بس خلوا بالكم من العيال".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعترافات الخطيرة لوزير النقل أمام البرلمان

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

مصر والسعودية تأسيس لمرحلة جديدة

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» عملية سطو مثيرة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
» تفاصيل إصابة جاسوس روسي بـ"مادة مجهولة"
» «رونالدو» يعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع «صلاح»
» تعليق ناري لـ"مكرم" على أزمة خيري رمضان
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "ترامب" و"السيسى"
» تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة
» ترامب يفجر مفاجأة بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» مأساة رجل يعيش في مغارة منذ 15 عاما دون طعام
» "صلاح" يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان
» مصر ترفض التصويت لإدانة «مجزرة الغوطة»
» "البصق" أحدث وسائل السرقة في الأسواق التجارية!

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • شروق

    06:21 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية