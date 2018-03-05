"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

علق الإعلامي عمرو أديب، على إخلاء سبيل الإعلامي خيري رمضان بكفالة 10 آلاف جنيه في تهمة إهانة الداخلية، قائلا "مش عايزين واقعة خيري رمضان تسيطر علينا.. ونحس إن اللي هيتكلم هيدخل السجن".
وأوضع "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن أحد المذيعيين على إذاعة البرنامج العام، رفض أن يتحدث أحد المشاهدين معه على الهواء، قائلا: "لو خايف من الموضوع اللي هتتكلم فيه متتكلمش أفضل".
وأشار "أديب" إلى أن "اللي حصل مع خيري رمضان لا يجب أن يكون سياسة.. ومش عايزين الناس تخاف تتكلم".
وتابع "أديب" أنه لا يوجد فرق بين الإعلاميين والمواطنين العاديين، سوى أنهم على قائمة الاغتيالات، مضيفا: "خدوا اللي بناخده، بس خلوا بالكم من العيال".