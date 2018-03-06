» تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة

06 مارس 2018 - 12:01 ص

وصل السفير السوداني بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إلى مطار القاهرة، مساء يوم الإثنين، قادمًا من الخرطوم على متن طائرة الخطوط المصرية.