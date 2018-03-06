» تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة

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وصل السفير السوداني بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إلى مطار القاهرة، مساء يوم الإثنين، قادمًا من الخرطوم على متن طائرة الخطوط المصرية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قررت استدعاء سفيرها بالقاهرة في الخامس من يناير الماضي، للتشاور دون إبداء السبب.

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