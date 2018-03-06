» تعليق ناري لـ"مكرم" على أزمة خيري رمضان

06 مارس 2018 - 12:25 ص

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على إخلاء سبيل الإعلامي خيري رمضان، بعد اتهامه بإهانة الداخلي، قائلًا: «توسعوا في قضية خير رمضان بدون أي مبرر، واعتذاره كان يكفي».



وتابع «أحمد»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الإثنين،: «قاعدين للصحفيين بعصا لتخويفهم كلما تكلموا، وما يحدث ليس في صالح الرئيس عبدالفتاح السيسي»، لافتًا إلى أنه طالب أمس بإنهاء هذا الموضوع، وتأكد اليوم أن صوته وصل للرئيس السيسي، عندما تم إخلاء سبيل الإعلامي.

