  • الثلاثاء 06 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:02 ص
بحث متقدم
فرحات

"هذا ما استوقفني في واقعة حبس خيري رمضان"

خيري رمضان

محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

خيري رمضان

"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

بن سلمان والسيسي

خبراء:مشروع الـ«ألف فدان» يقضي على أطماع إسرائيل

تعبيرية

استطلاع يفجر مفاجأة عن انخفاض جديد لـ«الجنيه»

عمرو أديب

"أديب" يكشف كواليس حواره مع "بن سلمان"

تواضروس وبن سلمان

محامي الكنيسة يكشف سر زيارة «بن سلمان» لـ«الكاتدرائية»

مختار غباشي

لهذه الأسباب.. الحكومة لن تستطيع إغلاق الـ«فيس بوك»

جمال ومحمود سلطان

القضاء يدين «البوابة نيوز» بالتطاول على «المصريون»

النائب أحمد بدوي

برلماني يدعو لعمل«كتائب إلكترونية» تابعة للدولة

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"مكرم" على أزمة خيري رمضان

دفتر أحوال الوطن

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خيري رمضان يغادر المحكمة بعد سداد الكفالة

#

"لو كنت مكان خيري رمضان لفعلت هذا الأمر فورًا"

#

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

#

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على إخلاء سبيل الإعلامي خيري رمضان، بعد اتهامه بإهانة الداخلي، قائلًا: «توسعوا في قضية خير رمضان بدون أي مبرر، واعتذاره كان يكفي».
وتابع «أحمد»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الإثنين،: «قاعدين للصحفيين بعصا لتخويفهم كلما تكلموا، وما يحدث ليس في صالح الرئيس عبدالفتاح السيسي»، لافتًا إلى أنه طالب أمس بإنهاء هذا الموضوع، وتأكد اليوم أن صوته وصل للرئيس السيسي، عندما تم إخلاء سبيل الإعلامي.
وأضاف أن المسألة انتهت شكلًا، وستنتهي كليًا قريبًا، مؤكدًا أن من يقول إن هناك سوء نية لدى خيري رمضان فإنه يريد إحداث وقيعة بين الإعلام والداخلية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعترافات الخطيرة لوزير النقل أمام البرلمان

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

مصر والسعودية تأسيس لمرحلة جديدة

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» عملية سطو مثيرة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
» تفاصيل إصابة جاسوس روسي بـ"مادة مجهولة"
» «رونالدو» يعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع «صلاح»
» تعليق ناري لـ"مكرم" على أزمة خيري رمضان
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "ترامب" و"السيسى"
» تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة
» ترامب يفجر مفاجأة بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» مأساة رجل يعيش في مغارة منذ 15 عاما دون طعام
» "صلاح" يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان
» مصر ترفض التصويت لإدانة «مجزرة الغوطة»
» "البصق" أحدث وسائل السرقة في الأسواق التجارية!

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • شروق

    06:21 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية