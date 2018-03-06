  • الثلاثاء 06 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:00 ص
بحث متقدم
فرحات

"هذا ما استوقفني في واقعة حبس خيري رمضان"

خيري رمضان

محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

خيري رمضان

"أديب" يفتح النار على هؤلاء بسبب خيري رمضان

بن سلمان والسيسي

خبراء:مشروع الـ«ألف فدان» يقضي على أطماع إسرائيل

تعبيرية

استطلاع يفجر مفاجأة عن انخفاض جديد لـ«الجنيه»

عمرو أديب

"أديب" يكشف كواليس حواره مع "بن سلمان"

تواضروس وبن سلمان

محامي الكنيسة يكشف سر زيارة «بن سلمان» لـ«الكاتدرائية»

مختار غباشي

لهذه الأسباب.. الحكومة لن تستطيع إغلاق الـ«فيس بوك»

جمال ومحمود سلطان

القضاء يدين «البوابة نيوز» بالتطاول على «المصريون»

النائب أحمد بدوي

برلماني يدعو لعمل«كتائب إلكترونية» تابعة للدولة

بالفيديو..

محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

آخر الأخبار

خيري رمضان
خيري رمضان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

معلومات لا تعرفها عن خيرى رمضان أبرزها "الاستقالة"

#

نقل خيرى رمضان إلى شمال القاهرة لتجديد حبسه

#

شقيق "رمضان" يكشف معلومة هامة بشأن حبسه

#

أهالي العاشر يتحفظون على عاطلين لمحاولتهما سرقة سيارة

كشف المستشار طاهر الخولي، محامي الإعلامي خيري رمضان، عن تفاصيل احتجازه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية إهانة الشرطة، قائلا إن "خيري رمضان" قد توجه لمسكنه بعد إخلاء سبيله، ولكن التحقيقات لا زالت جارية، وبانتظار قرار النيابة".
وأوضح "الخولي"، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن خيري رمضان قد مثل أمام قاضي المعارضات على خلفية اتهامه بإهانة جهاز الشرطة، وتم إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه تم تسديدها، بعدها توجه "رمضان" لمسكنه ولكن القضية لا تزال سارية وهم بانتظار قرار النيابة سواء بحفظ الدعوى أو إحالتها للمحكمة.
وأضاف "الخولي"أنه خلال التحقيقات تم التركيز على دعم خيري رمضان الدائم لأجهزة الدولة منها جهاز الشرطة، وأن ما حدث في هذه الحلقة كان عبارة عن سوء فهم، فـ "رمضان" قصد العكس تمامًا، فقد كان يحاول الوقوف بجانب الشرطة، بالإضافة إلى أنه تم الإثبات أن المستند الذي استخدمه، هو مستند رسمي وارد من وزارة الداخلية، فهو لم يختلق الخبر بل نقله وحسب.
وتابع "الخولي": "كما تم التأكيد على فكرة مناشدته للمدارس الخاصة بمنح خصم على المصروفات لأبناء الشرطة في الحلقة ذاتها، في إشارة واضحة لدعمه لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية، وأوضح ذلك في الحلقة التي تليها مباشرة".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعترافات الخطيرة لوزير النقل أمام البرلمان

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

مصر والسعودية تأسيس لمرحلة جديدة

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» عملية سطو مثيرة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
» تفاصيل إصابة جاسوس روسي بـ"مادة مجهولة"
» «رونالدو» يعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع «صلاح»
» تعليق ناري لـ"مكرم" على أزمة خيري رمضان
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "ترامب" و"السيسى"
» تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة
» ترامب يفجر مفاجأة بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» مأساة رجل يعيش في مغارة منذ 15 عاما دون طعام
» "صلاح" يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان
» مصر ترفض التصويت لإدانة «مجزرة الغوطة»
» "البصق" أحدث وسائل السرقة في الأسواق التجارية!

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • شروق

    06:21 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية