محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

كشف المستشار طاهر الخولي، محامي الإعلامي خيري رمضان، عن تفاصيل احتجازه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية إهانة الشرطة، قائلا إن "خيري رمضان" قد توجه لمسكنه بعد إخلاء سبيله، ولكن التحقيقات لا زالت جارية، وبانتظار قرار النيابة".



وأوضح "الخولي"، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن خيري رمضان قد مثل أمام قاضي المعارضات على خلفية اتهامه بإهانة جهاز الشرطة، وتم إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه تم تسديدها، بعدها توجه "رمضان" لمسكنه ولكن القضية لا تزال سارية وهم بانتظار قرار النيابة سواء بحفظ الدعوى أو إحالتها للمحكمة.

وأوضح "الخولي"، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن خيري رمضان قد مثل أمام قاضي المعارضات على خلفية اتهامه بإهانة جهاز الشرطة، وتم إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه تم تسديدها، بعدها توجه "رمضان" لمسكنه ولكن القضية لا تزال سارية وهم بانتظار قرار النيابة سواء بحفظ الدعوى أو إحالتها للمحكمة.