محامى "رمضان" يكشف كواليس حبسه وإخلاء سبيله

كشف المستشار طاهر الخولي، محامي الإعلامي خيري رمضان، عن تفاصيل احتجازه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية إهانة الشرطة، قائلا إن "خيري رمضان" قد توجه لمسكنه بعد إخلاء سبيله، ولكن التحقيقات لا زالت جارية، وبانتظار قرار النيابة".
وأوضح "الخولي"، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن خيري رمضان قد مثل أمام قاضي المعارضات على خلفية اتهامه بإهانة جهاز الشرطة، وتم إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه تم تسديدها، بعدها توجه "رمضان" لمسكنه ولكن القضية لا تزال سارية وهم بانتظار قرار النيابة سواء بحفظ الدعوى أو إحالتها للمحكمة.
وأضاف "الخولي"أنه خلال التحقيقات تم التركيز على دعم خيري رمضان الدائم لأجهزة الدولة منها جهاز الشرطة، وأن ما حدث في هذه الحلقة كان عبارة عن سوء فهم، فـ "رمضان" قصد العكس تمامًا، فقد كان يحاول الوقوف بجانب الشرطة، بالإضافة إلى أنه تم الإثبات أن المستند الذي استخدمه، هو مستند رسمي وارد من وزارة الداخلية، فهو لم يختلق الخبر بل نقله وحسب.
وتابع "الخولي": "كما تم التأكيد على فكرة مناشدته للمدارس الخاصة بمنح خصم على المصروفات لأبناء الشرطة في الحلقة ذاتها، في إشارة واضحة لدعمه لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية، وأوضح ذلك في الحلقة التي تليها مباشرة".