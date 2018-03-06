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مانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس بهدف قاتل

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

المصريون ووكالات

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انتزع فريق مانشستر يونايتد، الإثنين، فوزًا قاتلًا على مضيفه كريستال بالاس وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج).
دخل كريستال بالاس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وهو ما تحقق في الدقيقة 11 عن طريق أندروس تاونسيند.
وفشلت جميع محاولات مانشستر يونايتد لإدراك التعادل، ليخرج كريستال بالاس متقدمًا من شوط المباراة بهدف نظيف.
واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاف بالاس هدفًا ثانيًا عن طريق الهولندي باتريك فان انهولت في الدقيقة 48.
ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي مانشستر يونايتد، وتمكن كريس سمولينغ من تقليص النتيجة في الدقيقة 55.
ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إدراك التعادل في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، نجح الصربي نيمانيا ماتيتش في تسجيل هدف الثلاث نقاط لمانشستر يونايتد.
وبذلك، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 62 نقطة ليستعيد الوصافة من ليفربول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.

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