» عملية سطو مثيرة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية

06 مارس 2018 - 01:35 ص

استولى لصوص على خمسة ملايين دولار نقدا كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الاثنين.



وحسب فرانس برس، لم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى مساء الاثنين.



وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك أب "ألصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة أمن المهبط"، بحسب ما أوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.



وكانت الطائرة الألمانية وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا.



وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الأموال برينكس.



وأوضحت الصحيفة أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق. وأوضح المطار في بيان أن أحدا لم يصب في العملية.

