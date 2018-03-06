زعيم كوريا الشمالية يجتمع بوفد كوري جنوبي

06 مارس 2018 - 01:36 ص

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ-أون، بحث مع وفد كوري جنوبي رفيع المستوى وصل إلى بيونغ يانغ الاثنين سبل تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية. حسب ما أوردت فرانس برس.

