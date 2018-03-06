افتتاح "السيسي" و"بن سلمان" لترميم "الأزهر"

06 مارس 2018 - 02:47 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام بثا مباشرا لفعاليات افتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

يشار إلى أن أعمال الترميم استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، وتعد من أكبر وأوسع عمليات ترميم وتطوير شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام.

يذكر أن بن سلمان يزور مصر حاليا وقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بافتتاح عدد من المشروعات القومية.

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