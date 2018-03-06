  • الثلاثاء 06 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان» لـ«زيادة»: ما ليش في النصب باسم حقوق الإنسان

عمرو أديب

بالفيديو.. «أديب»: نشعر بالخوف ومن يتحدث مصيره السجن

مرسي

لجنة تحقيق بريطانية تطلب زيارة «مرسي» بمحبسه

قصف روسي (أرشيفية)

أول تقرير أممي يدين روسيا في مقتل مدنيين بسوريا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب» يستقبل السيسي و«بن سلمان» بالجامع الأزهر

معبر رفح

وفد المخابرات المصرية في غزة لتسلم جثتي جنديين

أرشيفية

روايات مروعة لسيدات تعرضن للاغتصاب في سجون الأسد

الطيب

افتتاح "السيسي" و"بن سلمان" لترميم "الأزهر"

حبس معتز ودنان

تجديد حبس صحفى حوار جنينة 15 يومًا

رحلات مصر للطيران

إحباط محاولة اقتحام كابينة طائرة مصر للطيران

تخفيف الحكم على مطربي كليب "أزقة زقه"

قضايا وحوادث

ازقه زقه
جانب من الكليب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدى

#

النقض تؤيد أحكام البراءة والسجن على 30متهما بأحداث دمياط

#

دفاع مطربة "عندي ظروف" يستأنف على حبسها عامين

#

حلمي بكر يكشف سبب طرده مطربة "عندي ظروف"

محكمة

كفالة

كليب

جنح

أزقه زقة

خففت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر،  الحكم على مطربي كليب "أزقه زقة" "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة قرني" ليصل إلى عام واحد وكفالة مبلغ 5 آلاف جنيه بدلا من عامين ونفس الكفالة بتهمة الفعل الفاضح.

تم نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، فيما حضر المتهمين وسط حراسة أمنية وتم وضعهما داخل القفص.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول للنيابات، حددت جلسة 6 مارس، لنظر أولى جلسات استئناف مطربي أغنية "أزقه زقة" على حكم حبسهما سنتين بتهمة الفعل الفاضح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل باعت مصر ألف كيلو متر من سيناء للسعودية ؟!

جمال سلطان

من الذي يصنع الشائعات والأكاذيب؟!

محمود سلطان

إعلامنا في عافية شويتين

فراج إسماعيل

مصر والسعودية تأسيس لمرحلة جديدة

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. سائق حافلة ينقذ امرأة من الموت
» البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في تعاملات اليوم
» ننشر حيثيات الحكم على 30 مُتهمًا بـ"خلية أوسيم"
» شاهد.. ما قاله رامي رضوان للشباب الباحثين عن وظيفة
» 1900 حالة "زومبي حقيقية" في مصر
» "العامة للكتاب" تعلق على اقتحام كابينة طائرة "مصر للطيران"
» سعر الدواجن والبيض في الأسواق
» إحالة أوراق خاطف طالبة والاعتداء عليها للمفتى
» عريقات: سنعلق الاعتراف بإسرائيل
» كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك الأسبق
» حملة إماراتية للإطاحة بتيلرسون

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • مغرب

    06:02 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية