تخفيف الحكم على مطربي كليب "أزقة زقه"

06 مارس 2018 - 02:57 م

خففت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، الحكم على مطربي كليب "أزقه زقة" "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة قرني" ليصل إلى عام واحد وكفالة مبلغ 5 آلاف جنيه بدلا من عامين ونفس الكفالة بتهمة الفعل الفاضح.

تم نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، فيما حضر المتهمين وسط حراسة أمنية وتم وضعهما داخل القفص.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول للنيابات، حددت جلسة 6 مارس، لنظر أولى جلسات استئناف مطربي أغنية "أزقه زقة" على حكم حبسهما سنتين بتهمة الفعل الفاضح.