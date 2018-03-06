» البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في تعاملات اليوم

06 مارس 2018 - 03:03 م

ربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة في البورصة اليوم الثلاثاء نحو 11.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى 940 مليارا.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 2% بما يعادل 313 نقطة ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 16022 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 7. 0% تعادل 6.16 نقطة، ليسجل مستوى 881.4 نقطة، فى الوقت الذى قفز فيه المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 1.5% تعادل 31.89 نقطة، ليصل إلى مستوى 2136 نقطة.

وسجل إجمالى قيم التعاملات مستوى 1.9 مليار جنيه، بعد تداول نحو 314.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 34.2 ألف صفقة شراء وبيع.