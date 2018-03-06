موسم النصب على الإعلاميين فى ماسبيرو والفضائيات !!!

06 مارس 2018 - 03:09 م

انتشرت خلال الأيام الماضية عبر صفحات الفيس بوك أخبار حول فوز الإعلامية المحترمة هبة رشوان بلقب مذيعة العرب عقب حصولها على أكثر من 6,5 مليون صوت فى الإستفتاء الذى أجراه اتحاد الإعلاميين العرب . كما قامت جريدة الأهرام فى عددها الصادر اليوم بإجراء حوار مع هبة رشوان بمناسبة حصولها على لقب أفضل مذيعة لعام 2017 _ 2018 فى هذا الأستفتاء المشار اليه .

وقبل أن أواصل الحديث فى هذا الموضوع ، أود التأكيد على أننى أكن كل تقدير وإحترام مهنى وشخصى للإعلامية المتميزة هبة رشوان .

بداية أؤكد على أننى لم أقتنع بهذا الإستفتاء أو نتيجته لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك استفتاء ويحصل الفائز فيه على هذا العدد من الأصوات دون أن يسمع عنه أحد . ولذلك قررت البحث فى هذا الأمر ، ودخلت على الصفحة الرسمية لإتحاد الإعلاميين العرب ، وكانت المفاجأة أنه لا توجد إشارة من قريب أو بعيد عن هذا الإستفتاء . وبعد ذلك دار اتصال تليفونى بينى وبين الإذاعى أحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب ، والذى قال لى حرفيا : " احنا لم نختار أي مذيعه... هناك واحد نصاب مرفوع عليه قضية مننا و النيابة طالباه للتحقيق ، وهو أساسا خادم مسجد فى ابو تشت بمحافظة قنا . ومنتحل شخصية انه أمين عام اتحاد الاعلاميين العرب ، وده واحد محتال ونصاب وعمال يعمل شو اعلامي علشان يوهم الناس بشرعيته. وقد قام بخداع الإعلاميين وائل الإبراشى ومدحت شلبى وأوهمهما بحصولهما على جائزة أفضل مذيع من قبل وظهر مع الإبراشى وشكره شلبى على الهواء قبل أن يعتذرا عن هذا الأمر عقب اكتشافهما الحقيقة ، وللعلم فإن الأمين العام للإتحاد الرسمى هو د. سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وأستاذ الإعلام المعروف بجامعة القاهرة " .

وقال أحمد نور : قمنا بإذاعة تحذيرات عبر قنوات التليفزيون المصرى ومنها قناة النيل للأخبار للتحذير من أمثال هؤلاء الأشخاص وكشفنا خلالها أن اتحاد الإعلاميين العرب أحد مؤسسات اتحاد المبدعين العرب وعضو جهاز حماية الملكية الفكرية المسجل تحت رقم 476 لسنة 2010 طبقاً للقانون 82 لسنة 2002 .

وكشف نور أن هذا الشخص " لدينا اسمه الخماسى " يزعم أنه صحفي في إحدى الصحف القومية وبالبحث ثبت أنه كان يعمل موظفا بمديرية الأوقاف بمحافظة قنا،وتم ابلاغ سفارات الدول العربية والأجنبية بذلك وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 607 لعام 2016 بمركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا وتبين أن المدعو لديه العديد من قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانه أمام المحاكم والنيابات منها البلاغ المقدم للنائب العام برقم 6699 لسنة 2017 باسم . احمد محمد ربيع ضد هذا الشخص ، وتم قيده برقم 268 فني قنا لسنة 2017 نيابة أبوتشت الجزئية لمباشرة التحقيق بتاريخ 15 أغسطس الماضى ، وقد قرر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف قنا بضبط هذا الشخص بتهمة انتحال الصفة والتزوير . ( بالمناسبة .. المستشار محمد عبدالسلام هو نجل الشاعر الراحل عبدالسلام أمين وشقيق الإعلامية غادة عبدالسلام المذيعة بالقناة الثانية ) .

وطالب الإذاعي أحمد نور كافة الجهات والاعلاميين المصريين والعرب والأجانب بعدم التعامل مع هذا الشخص الذى ينتحل صفة أمين عام إتحاد الإعلاميين العرب وأن يكون التعامل فقط من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد على الفيس بوك والمدعومة بخريطة الوطن العربي.

وفى هذا السياق، نشير إلى أن الاعلامي السعودى محمد الراعي سبق أن حذر جميع الاعلاميين السعوديين من عمليات النصب ممن يدعون انهم يمثلون (اتحاد الاعلاميين العرب) وقال إن الشكوك راودته عندما حصل اشخاص لا ينتمون الى الوسط الاعلامي على عضوية الاتحاد ، بل و الحصول على دكتوراه فخرية من اتحاد الاعلاميين المزعوم مع انه ليس مؤسسة اكاديمية. وقال الراعى انه تأكد له وصول عروض ورسائل الى كثير من السعوديين لدعوتهم للانضمام مقابل مبلغ مالي بصرف النظر عن طبيعة عملهم .واشار الى أن الحصول على العضوية الذهبية لا يتطلب سوى دفع رسوم أعلى وكذلك الدكتوراه الفخرية. وأكد الراعي أن تحذيره وتأكيده هذا جاء بعد تواصله مع مؤسس و رئيس اتحاد الاعلاميين العرب الاذاعي المصري أحمد نور الذي أكد أن شخصا يسمي نفسه " م . أ " هو نصاب ومحتال.

وفى النهاية نؤكد أننا نفتح المجال لأى شخص أو جهة من ذوى الشأن بهذه القضية أو ردت أسمائهم فى السطور السابقة للرد والتعقيب لأن هدفنا الأول والأخير كشف الحقائق للرأى العام .



