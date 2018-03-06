» فيديو.. سائق حافلة ينقذ امرأة من الموت

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عمرو محمد
تعرضت امرأة في حافلة البلدية لأزمة قلبية وفي معظم الأحيان يقف الجميع أمام هذا المشهد عاجزين تمامًا، إلا أنه قام بمواجهة هذا الحادث.
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