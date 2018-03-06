  • الثلاثاء 06 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان» لـ«زيادة»: ما ليش في النصب باسم حقوق الإنسان

عمرو أديب

بالفيديو.. «أديب»: نشعر بالخوف ومن يتحدث مصيره السجن

مرسي

لجنة تحقيق بريطانية تطلب زيارة «مرسي» بمحبسه

قصف روسي (أرشيفية)

أول تقرير أممي يدين روسيا في مقتل مدنيين بسوريا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب» يستقبل السيسي و«بن سلمان» بالجامع الأزهر

معبر رفح

وفد المخابرات المصرية في غزة لتسلم جثتي جنديين

أرشيفية

روايات مروعة لسيدات تعرضن للاغتصاب في سجون الأسد

الطيب

افتتاح "السيسي" و"بن سلمان" لترميم "الأزهر"

حبس معتز ودنان

تجديد حبس صحفى حوار جنينة 15 يومًا

رحلات مصر للطيران

إحباط محاولة اقتحام كابينة طائرة مصر للطيران

تقرير إسرائيلي:

وفد المخابرات المصرية في غزة لتسلم جثتي جنديين

عرب وعالم

معبر رفح
معبر رفح

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

قيادي بـ"حماس": ناقشنا مع القاهرة هذه الملفات الهامة

#

مسئول بالمخابرات العامة المصرية يصل غزة

#

وفد "حماس" يلتقي القيادة المصرية فقط بالقاهرة

#

«فتح»: مصر ستتولى تدريب الأمن في غزة

إسرائيل

حماس

غزة

السنوار

الماخبرات المصرية

موقع «ماقور ريشون» العبري: مصر تضغط لتسليم جثتي «جولدين» و«شاؤول».. والحركة تشترط أولاً تحرير أسرى صفقة شاليط

لقاء «السنوار» بالوفد المصري لم يترتب عليه أي إجراء إيجابي حتى الآن

تحت عنوا:ن "ملف المفقودين في غزة.. مصر تضغط من أجل صفقة وحماس تتعنت"، قال موقع "ماقور ريشون" الإخباري العبري إن "وفدًا مصريًا بارزًا موجودًا الآن بغزة، ويعقد اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي حماس في محاولة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية بين حركة "المقاومة الإسلامية" و"فتح"، ومناقشة تسليم جثث الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار جولدين".

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها القول: "حماس تريد ثمنًا باهظًا من أجل تحقيق المطلب الإسرائيلي، وتدرك جيدًا أن الموضوع يهم إسرائيل بشكل كبير، في الوقت الذي تناور فيه الحركة الفلسطينية فمن ناحية تحاول أن تعزز علاقاتها مع مصر، ومن الناحية الأخيرة تريد الاحتفاظ بورقة اللعب الأقوى من وجهة نظرها؛ ألا وهي جثث الجنديين الإسرائيليين".

وتابع: "منذ أكثر من أسبوع، يتواجد في القطاع وفد مصري برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام خالد سامي، ويجرى نقاشات بشكل رسمي في محاولة لتحقيق انفراجة فيما يتعلق بالمصالحة بين فتح وحماس، وفي المقابل أعلن رامي الحمد لله رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه ينوي تسليم رواتب وأجور لـ 20 ألف موظف حمساوي في غزة، إلا أن هذه المبادرة لا ترضي حماس".

وواصل الموقع: "تحت السطح، تدار اتصالات خاصة بصفقة لاستلام جثتي جولدين وشاؤول، والوفد المصري يضغط على حماس لإنجاز الأمر، إلا أن الحركة الفلسطينية لا تريد التنازل بسهولة عن شروطها لإتمام المسألة، وكما كان الحال في الماضي طالبت حماس أولاً بإطلاق سراح أسرى صفقة (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط الذين اعتقلوا للمرة الثانية على يد إسرائيل".

وأشار إلى أن "يحيى السنوار القيادي الحمساوي التقي الوفد المصري، لكن لم يؤد حتى ساعتنا تلك إلى أي إجراء إيجابي"، ناقلاً عن المصادر: "التوتر بين مصر وحماس يمكن استشعاره، وهناك محاولة من قبل الحركة الفلسطينية لتخفيف هذا التوتر، مع عدم التنازل في الوقت نفسه عن ورقة الضغط  الخاصة الحمساوية".

وردًا على تقارير أكدت نقل المصريين رسائل من إسرائيل لحماس باستهداف الأخيرة إذا ما حدث تصعيد، شككت المصادر في أن تكون هناك رغبة سواء من القاهرة أو تل أبيب في المساس بالحركة الفلسطينية، قائلة: "في غزة  هناك إدراك أن إسرائيل تحتاج لوجود كيان يسيطر على القطاع؛ ولهذا وبشكل يدعو للسخرية فإن إسرائيل تريد حماس في السلطة بغزة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل باعت مصر ألف كيلو متر من سيناء للسعودية ؟!

جمال سلطان

من الذي يصنع الشائعات والأكاذيب؟!

محمود سلطان

إعلامنا في عافية شويتين

فراج إسماعيل

مصر والسعودية تأسيس لمرحلة جديدة

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. سائق حافلة ينقذ امرأة من الموت
» البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في تعاملات اليوم
» ننشر حيثيات الحكم على 30 مُتهمًا بـ"خلية أوسيم"
» شاهد.. ما قاله رامي رضوان للشباب الباحثين عن وظيفة
» 1900 حالة "زومبي حقيقية" في مصر
» "العامة للكتاب" تعلق على اقتحام كابينة طائرة "مصر للطيران"
» سعر الدواجن والبيض في الأسواق
» إحالة أوراق خاطف طالبة والاعتداء عليها للمفتى
» عريقات: سنعلق الاعتراف بإسرائيل
» كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك الأسبق
» حملة إماراتية للإطاحة بتيلرسون

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • مغرب

    06:02 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية