» حقيقة تثبيت سعر الدولار عند 17.5 جنيه

07 مارس 2018 - 12:02 ص

كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، حقيقة ما تردد حول تثبيت سعر صرف الدولار عند 17.5 جنيه، خلال العام المالي الجديد نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدًا عدم الاستقرار عند سعر معين للدولار في الموازنة الجديدة.



وأوضح "الجارحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «cbc»، الثلاثاء، أنه من المقرر إرسال الموازنة العامة الجديدة للدولة لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري، موضحًا أن النمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة ما بين 5.3 إلى 5.5 %.



وأضاف وزير المالية أن قطاعات كثيرة شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولات والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك السياحة.



ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد إلى أقل من 9%، موضحاً أن من المتوقع تحقيق فائض أولى في حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلي.



وتابع "الجارحي" أنه يتوقع الحصول على الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي في بداية يونيو المقبل، بقيمة 2 مليار دولار، إضافة لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل.

