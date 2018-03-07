  • الأربعاء 07 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:43 ص
بحث متقدم
الدولار والجنيه

خبير يكشف معلومة صادمة عن سعر الدولار أمام الجنيه

دولار البنوك بـ19.25

"لولا هذا الأمر لوصل سعر الدولار إلى 50 جنيه"

عمرو الجارحي

وزير المالية يكشف أسباب استقالة نائبه

عمرو أديب

رسالة هامة من "أديب" بشأن الانتخابات الرئاسية

البرادعي

تغريدة نارية لـ"البرادعي" بشأن هذا الأمر الهام

السيسي ومحمد بن سلمان

مكاسب مصرية من مشروع «نيوم» السعودي

علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة

أحدث أساليب التأديب و«جر شكل» المعارضة

والدة «زبيدة»

تفاصيل لقاء الـ«بي بي سي» بوفد رئاسي مصري

أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: هذا ما فعلناه من أجل «خيري رمضان»

محمد الدماطي

محامي «مرسي»: تطورات كبرى بعد طلب لجنة بريطانية زيارته

وزير المالية يكشف:

حقيقة تثبيت سعر الدولار عند 17.5 جنيه

دفتر أحوال الوطن

الدولار
الدولار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الدولار يصل لهذا الرقم في البنوك

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

تعرف على أعلى سعر لبيع الدولار بالبنوك

#

أعلى سعر لبيع الدولار فى البنوك

كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، حقيقة ما تردد حول تثبيت سعر صرف الدولار عند 17.5 جنيه، خلال العام المالي الجديد نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدًا عدم الاستقرار عند سعر معين للدولار في الموازنة الجديدة.
وأوضح "الجارحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «cbc»، الثلاثاء، أنه من المقرر إرسال الموازنة العامة الجديدة للدولة لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري، موضحًا أن النمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة ما بين 5.3 إلى 5.5 %.
وأضاف وزير المالية أن قطاعات كثيرة شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولات والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك السياحة.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد إلى أقل من 9%، موضحاً أن من المتوقع تحقيق فائض أولى في حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلي.
وتابع "الجارحي" أنه يتوقع الحصول على الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي في بداية يونيو المقبل، بقيمة 2 مليار دولار، إضافة لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل.
وأردف بالقول إن معدل ارتفاع الأسعار والتضخم لن يكون بنفس الوتيرة خلال الفترة الماضية، متوقعا استقرار الأسعار خلال العام الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل باعت مصر ألف كيلو متر من سيناء للسعودية ؟!

جمال سلطان

من الذي يصنع الشائعات والأكاذيب؟!

محمود سلطان

إعلامنا في عافية شويتين

فراج إسماعيل

عمرو.. سيب خيري

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل ضبط حارس عقار يدير مسكنه للدعارة
» بيان ناري لـ"الأهلي" بشأن أحداث مباراة "مونانا"
» بسمة وهبة تهدد زوجها بالذبح لهذا السبب
» حقيقة تثبيت سعر الدولار عند 17.5 جنيه
» شاهد.. مشادة نارية بين برلمانية وداعية سلفي
» نص رسالة لجنة التحقيق البريطانية لزيارة«مرسي»
» سر بكاء عمرو أديب على الهواء
» الريال يطيح بسان جيرمان ويتأهل لربع نهائي الأبطال
» ليفربول يحجز مكانه في ربع نهائي أبطال أوروبا
» داعية سلفي:«الإخوان أحط من الحيوانات»
» هذه هي أوجه الشبه بين "السيسي" و"بوتين"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • شروق

    06:20 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم