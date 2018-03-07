» هذه هي أوجه الشبه بين "السيسي" و"بوتين"

أعلن الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك خبراء ومحللين سياسيين، وجدوا أوجه تشابه عديدة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.



واشار "عبدالحميد"، خلال تقديمه حلقه من برنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن أهمها الخلفية العسكرية والأمنية، أيضا الظروف المتشابهة اللي تعيشها مصر وروسيا مثل الضغوط الغريبة، والحرب على الإرهاب، والصعوبات الاقتصادية وغيرها، وأيضا الرئيس السيسي ونظيره الروسي يستعدان لانتخابات رئاسية هذا الشهر.

واشار "عبدالحميد"، خلال تقديمه حلقه من برنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن أهمها الخلفية العسكرية والأمنية، أيضا الظروف المتشابهة اللي تعيشها مصر وروسيا مثل الضغوط الغريبة، والحرب على الإرهاب، والصعوبات الاقتصادية وغيرها، وأيضا الرئيس السيسي ونظيره الروسي يستعدان لانتخابات رئاسية هذا الشهر.