» هذه هي أوجه الشبه بين "السيسي" و"بوتين"

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الحياة السياسية

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

المصريون ـ متابعات

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أعلن الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك خبراء ومحللين سياسيين، وجدوا أوجه تشابه عديدة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.
واشار "عبدالحميد"، خلال تقديمه حلقه من برنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن أهمها الخلفية العسكرية والأمنية، أيضا الظروف المتشابهة اللي تعيشها مصر وروسيا مثل الضغوط الغريبة، والحرب على الإرهاب، والصعوبات الاقتصادية وغيرها، وأيضا الرئيس السيسي ونظيره الروسي يستعدان لانتخابات رئاسية هذا الشهر.
وأضاف: "الأسبوع الماضي بوتين أعلن عن صاروخ باليستي عابر للقارات لا تستطيع أي منظومة دفاعية اعتراضه، وممكن يصل إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، والرئيس السيسي بيواصل إشرافه على العملية الشاملة سيناء 2018، التي تحقق نجاحات كبيرة في القضاء على أوكار الإرهابيين، الطريف إنه إمبارح وإحنا بنتابع وصول الرئيس السيسي مع ضيفه ولي العهد السعودي إلى الأوبرا لحضور عرض مسرحي، تذكرت إن الرئيس بوتين حضر عرض كوميدي من عدة أيام لأحد أشهر البرامج الكوميدية في روسيا واسمه KVN، في الحالتين رسالة مهمة بتقول إن الظروف الصعبة مش مبرر لعدم الاهتمام بالفن والثقافة وكل أدوات القوة الناعمة".

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