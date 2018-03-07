» ليفربول يحجز مكانه في ربع نهائي أبطال أوروبا

07 مارس 2018 - 12:21 ص

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعادل ليفربول مع ضيفه بورتو البرتغالي سلبيًا في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

جاء تأهل ليفربول لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بخماسية نظيفة.

جاءت مباراة اليوم هادئة من جانب لاعبي الفريقين، حيث مال أداء ليفربول للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة محاولين استغلال سرعة البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.

وأضاع ماني فرصة التقدم في شوط المباراة الأول عندما سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، واستعان الألماني يورغن كلوب بالمهاجم المصري محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ولم تتغير النتيجة خلال شوط المباراة الثاني لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

