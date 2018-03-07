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الريال يطيح بسان جيرمان ويتأهل لربع نهائي الأبطال

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب ريال مدريد على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب ثمن النهائي القاري.
جاء تأهل الملكي لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.
دخل سان جيرمان مباراة اليوم مهاجمًا منذ أول دقيقة معتمدًا على تحركات كيليان مبابي والأورغوياني أدينسون كافاني والأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي بدأ اللقاء أساسيًا في ظل غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا لتعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وبحث لاعبو العاصمة الفرنسية عن فرصة التقدم، في الوقت الذي مال فيه أداء الملكي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة معتمدًا على تحركات البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51، ليسجل رقمًا جديدًا حيث بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 9 مباريات متتالية في البطولة (14 هدفًا)، منذ الهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003 (12 هدفًا).
وشهدت الدقيقة 66 طرد الإيطالي ماركو فيراتي، ليلعب باريس سان جيرمان الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
ولم يتأثر سان جيرمان بالنقص العددي ضمن صفوفه، ليدرك التعادل في الدقيقة 71 عبر الأورغوياني أدينسون كافاني.
وجاءت الدقيقة 80 ليتمكن البرازيلي كاسيميرو من إضافة الهدف الثاني للريال لتزداد المهمة تعقيدًا على لاعبي سان جيرمان، وينتزع الملكي بطاقة العبور للدور التالي.


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