ترامب يتراجع 200 مركزًا على قائمة "فوربس"

07 مارس 2018 - 12:27 ص

تراجع ترتيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 200 مركزًا على قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لأثرياء العالم.



وبحسب قائمة المجلة لعام 2018، تراجع ترامب من المركز 566 العام الماضي، إلى الـ766 في العام الحالي، بعد أن تراجعت ثروته بنحو 400 مليون دولار، لتبلغ 3.1 مليارًا.



وأرجعت المجلة السبب في ذلك إلى معاناة سوق العقارات في نيويورك من تنافس كبير، وانخفاض القيمة السوقية لبعض ملاعب الغولف المملوكة للرئيس الأمريكي، فضلًا عن عدد من التكاليف القانونية.

