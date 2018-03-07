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بالفيديو..

رسالة هامة من "أديب" بشأن الانتخابات الرئاسية

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه متبقي على انتخابات الرئاسية 10 أيام، ولا أحد يشعر باقترابها، مناشدًا كل المصريين بالنزول للانتخابات الرئاسية، مضيفا: "انزلوا وعبروا عن رأيكم.. تكلم حتى أراك".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم إنفاق مليار جنيه على الانتخابات، مضيفا: "شاركوا في الانتخابات حتى لو هتصوتوا تصويت عقابي.. بس قولوا رأيكم".

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