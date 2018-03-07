رسالة هامة من "أديب" بشأن الانتخابات الرئاسية

07 مارس 2018 - 12:47 ص

أوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه متبقي على انتخابات الرئاسية 10 أيام، ولا أحد يشعر باقترابها، مناشدًا كل المصريين بالنزول للانتخابات الرئاسية، مضيفا: "انزلوا وعبروا عن رأيكم.. تكلم حتى أراك".

