» شاهد.. مشادة نارية بين برلمانية وداعية سلفي

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وزير المالية يكشف أسباب استقالة نائبه

عمرو أديب

رسالة هامة من "أديب" بشأن الانتخابات الرئاسية

البرادعي

تغريدة نارية لـ"البرادعي" بشأن هذا الأمر الهام

السيسي ومحمد بن سلمان

مكاسب مصرية من مشروع «نيوم» السعودي

علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة

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والدة «زبيدة»

تفاصيل لقاء الـ«بي بي سي» بوفد رئاسي مصري

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بسبب الزواج الثاني..

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المصريون ـ متابعات

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نشبت مشادة على الهواء بين النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، وبين وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف آل الصحب والبيت، بسبب رفض الأخير لمشروع قانون "حبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته"، والذي أكد أن الشرع لا يفرض على الزوج أن يبلغ زوجته، وأن الزوجة التي تتطلق بسبب زواج زوجها لا تشم رائحة الجنة.
وانفعلت "عجمي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، قائلة: "إنت متعصب، والتعصب ده إللي ودى المجتمع في داهية".
ورد "إسماعيل"، قائلًا: "متزعقليش إنتي واحدة ست ومتزعقليش، أنا مبخافش، أنا متعصب وكافر وداعشي، بس أنتوا بتدمروا الدولة".



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