» شاهد.. مشادة نارية بين برلمانية وداعية سلفي

07 مارس 2018 - 01:01 ص

نشبت مشادة على الهواء بين النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، وبين وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف آل الصحب والبيت، بسبب رفض الأخير لمشروع قانون "حبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته"، والذي أكد أن الشرع لا يفرض على الزوج أن يبلغ زوجته، وأن الزوجة التي تتطلق بسبب زواج زوجها لا تشم رائحة الجنة.



وانفعلت "عجمي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، قائلة: "إنت متعصب، والتعصب ده إللي ودى المجتمع في داهية".

