وزير المالية يكشف أسباب استقالة نائبه

07 مارس 2018 - 01:14 ص

قال عمرو الجرحي، وزير المالية، إن عمرو المنير، نائبه للسياسات الضريبية، تقدم باستقالته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.



وأضاف، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء الثلاثاء، أن «المنير قام بدور أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة، وهو شخص ذو كفاءة كبيرة جدًا في مهنته».



وتقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من 5 مارس 2018.

