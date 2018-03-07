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البرادعي

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السيسي ومحمد بن سلمان

مكاسب مصرية من مشروع «نيوم» السعودي

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بالفيديو..

وزير المالية يكشف أسباب استقالة نائبه

دفتر أحوال الوطن

عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

المصريون ـ متابعات

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قال عمرو الجرحي، وزير المالية، إن عمرو المنير، نائبه للسياسات الضريبية، تقدم باستقالته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وأضاف، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء الثلاثاء، أن «المنير قام بدور أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة، وهو شخص ذو كفاءة كبيرة جدًا في مهنته».
وتقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من 5 مارس 2018.
وتقلد «المنير» المنصب في مارس 2016، ونجح في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو في الحصيلة الضريبة، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال.

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