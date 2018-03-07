استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب

07 مارس 2018 - 01:24 ص

ذكر تقرير إعلامي أمريكي، أن جيري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقال من منصبه، بعد خلاف مع الإدارة الأمريكية، بشأن سياستها التجارية.

